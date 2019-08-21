Госдума предложила создать программу поддержки «Первосентябрьский капитал»
Заместитель председателя Государственной думы РФ по образованию и науке Борис Чернышов заявил о необходимости создания программы «Первосентябрьский капитал».
По ней родителям российских школьников будут выделять деньги на покупку принадлежностей для учебы. Текст инициативы 21 августа обнародовал сайт телеканала RT.
По словам Чернышова, примерная стоимость комплекта для школьника в настоящее время составляет более 11 тысяч рублей. Далеко не каждая российская семья может потратить такие деньги без серьезного убытка для общего бюджета. Соответственно, предлагает законодатель, нужно выделять родителям дополнительные средства для покрытия расходов на сборы школьника.
Чернышов предложил принять и другие меры, помогающие взрослым, перед 1 сентября.
— Необходимо ограничить стоимость так называемой школьной корзины, которая не должна превышать 25 процентов от зарплаты родителей. Остальные расходы должно взять на себя государство, — считает депутат.
Отметим, что конкретная сумма, которая должна выделяться родителям школьников, в тексте инициативы не указана.
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