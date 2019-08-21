Флигель усадьбы на Большой Ордынке отреставрируют к концу года

Флигель усадьбы Д. Ф. Новикова — А. Н. Давыдова на Большой Ордынке отреставрируют к концу 2019 года, сообщил глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

— Флигель усадьбы на Большой Ордынке — памятник с непростой судьбой. И, конечно, возвращение ему исторического облика было возможно лишь путем проведения масштабной и кропотливой реставрации. Большая часть деревянных стен была поражена грибком и плесенью, реставраторам приходилось подолгу работать над каждым участком, заниматься переборкой сруба, а также заменять аварийные фрагменты дерева, которые буквально рассыпались в труху, — рассказал Емельянов.

Фото: Официальный сайт Мэра Москвы (mos.ru)

Он также отметил, что уже воссоздана кровля, утеплен каркас, оштукатурены поверхности. Помимо прочего, восстановлена лепнина и реконструирован цоколь из белого камня. В здании установлены новые окна и деревянные подоконники, укреплен фундамент наружных и внутренних стен подвала.

Также приведены в порядок своды Монье, исторические печи и трубы. В данный момент завершается ремонт фасадов дома, которые теперь полностью освобождены от лесов. Рабочие уже приступили и к реставрации интерьеров памятника.

Усадьба построена в XIX веке по проекту архитектора П. А. Виноградова. Она является выявленным объектом культурного наследия. Постройка неоднократно подвергалась пожарам и протечкам кровли, что привело к ее аварийному состоянию. Реставрация началась в мае 2017 года. Об этом пишет официальный сайт мэра Москвы.

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