Названы районы, жители которых чаще пользуются услугами для многодетных семей
Названы районы, где жители столицы чаще всего пользуются услугами для многодетных семей. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
Больше всего запросов на получение услуг зафиксировано в Марьине — более 1,1 тысячи с начала этого года. Кроме того, часто обращаются за помощью многодетные семьи из Южного Бутова и поселения Московский.
В целом более 1,5 тысячи операций по оформлению документов на новорожденного осуществили в Южном Бутове, Марьине, Коптеве и Кузьминках.
В офисах «Мои документы» можно получить весь необходимый сервис одним пакетом и оформить все документы за один визит. Например, при рождении ребенка родителям предлагают получить сразу все документы для новорожденного, а многодетным семьям — оформить удостоверение, а также различные субсидии, льготы и сертификат на материнский капитал.
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