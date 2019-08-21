Красно-белые идут к вершине

В понедельник на стадионе «Открытие Арена» состоялся один из самых принципиальных и важных матчей Российской премьер-лиги, московское дерби непримиримых соперников: на поле встретились футбольные команды «Спартак» и ЦСКА.

Матч между «Спартаком» и ЦСКА интересен не только когда два старейших московских клуба ведут борьбу за медали, а всегда, при любой турнирной ситуации. Какие бы места команды в турнирной таблице ни занимали, предсказать исход встречи невозможно никогда.

«Спартак» подошел к игре против «армейцев» в хорошем настроении. Две победы над швейцарским «Туном» — сначала 3:2 в гостях, а затем упорный поединок на своем, домашнем стадионе в Тушине — 2:1, причем по ходу встречи спартаковцы уступали 0:1. Но за несколько минут сумели переломить ход встречи: сначала 22-летний аргентинец Понсе сравнял счет, а затем новичок команды 28-летний немец Андре Хорст Шюррле забил победный мяч.

Всего с учетом матча чемпионата против «Ахмата» спартаковцы за три игры забили восемь (!) мячей, напомнив, что именно атака была главным козырем красно-белых на протяжении долгих лет.

— В последнее время команду лихорадит, но, надеюсь, что черная полоса уже позади. Ребята молодцы, прибавили. Очень надеюсь на игрока сборной Германии Андре Шюррле, который, несомненно, усилит команду, — рассказал мне по дороге к метро после матча с «Туном» давний спартаковский болельщик Евгений Александров.

В противостоянии с ЦСКА спартаковцы смотрелись неплохо. Они чаще били по воротам, чаще вынуждали соперника нарушать правила и свои старания сумели воплотить в два забитых мяча 25-летним французом Самуэлем Жиго. Вновь проявил себя Шюррле, на этот раз отметившийся голевой передачей. У армейцев мяч забил 28-летний защитник Марио Фернандес. Спартаковцы сумели удержать победный счет (2:1), даже несмотря на семь (!) добавленных минут арбитром Сергеем Карасевым.

— С каждой победой команда становится увереннее, — сказал после игры наставник красно-белых Олег Кононов.

Уже завтра «Спартаку» предстоит непростой матч Лиги Европы против «Браги» в Португалии. Красно-белые мечтают продлить победную серию, которая насчитывает уже четыре матча.

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