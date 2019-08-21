«Мосприрода» рассказала, как холодный июль повлиял на насекомых
«Мосприрода» рассказала, как холодный июль и переменчивая погода повлияли на численность насекомых в столице.
Специалисты объяснили, что в целом насекомые приспособлены к жизни в умеренно континентальном московском климате. Они чувствуют себя комфортно как при похолоданиях, так и в жаркую погоду. Исключением являются экстренно высокие и низкие температуры, а также катаклизмы. Они могут негативно повлиять на успех их размножения и численность.
— Этим летом такого не происходило, все было в пределах нормы. В целом все насекомые себя чувствуют хорошо. Резких вспышек численности определенных видов насекомых не было выявлено, что тоже является хорошим явлением, — отметили эксперты в беседе с агентством городских новостей «Москва».
В начале августа сообщалось, что на улицах замечено большое количество летающих муравьев. Доктор биологических наук Сергей Ижевский рассказал «Вечерней Москве» о причинах такого явления.
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