Грань между зимой и летом начнет стираться

«Большие» и «малые» ледниковые периоды, а также последующее потепление — один из основных движущих механизмов, глобально меняющих обстановку на планете. Климатические катастрофы сейчас рассматриваются антропологами как основополагающая причина гибели земных цивилизаций.

Многие из реальных и мнимых опасностей, исходящих от переменчивости погодных условий, озвучили ученые в ХХ веке. Но в 1981 году они, что называется, забили тревогу на весь мир, познакомив цивилизацию с введенным незадолго до того термином «глобальное потепление».

Москве и москвичам его проявления знакомы не понаслышке: летом 2010 года у всех нас была возможность ощутить себя бедуинами аравийских пустынь. Жара сопровождалась масштабными пожарами и дымным смогом. Тогда бедствие унесло жизни около 55 тысяч граждан европейской части страны.

По опросам фонда «Общественное мнение», 84 процента россиян слышали о глобальном потеплении, а 69 процентов из них полагают, что оно уже проявилось. Более того, 53 процента респондентов считают, что люди должны сами остановить надвигающуюся опасность.

— Когда климатологами в 1981-м было заявлено о глобальном потеплении, основной причиной считались парниковые газы, — пояснил эколог, эксперт Госдумы РФ Павел Сухонин. — Но в то время не учитывали электромагнитный смог, загрязнение воды и линии электропередачи. Они нагревают планету ничуть не хуже газов.

Климатическая картина планеты все чаще напоминает обещанный всеми мировыми религиями апокалипсис. Аномальная жара и тропические ливни в России, жестокие морозы в Европе, суровые снегопады в США, снег в Израиле, ЮАР и Саудовской Аравии. Ежегодные наводнения в Европе и на Дальнем Востоке, разрушительные паводки в Бразилии, Перу, КНР и США...

Как предполагают ученые, глобальное потепление в ближайшие 20 лет не приведет к затоплению мегаполисов из-за подъема уровня океанов. Но грань между зимой и летом все же начнет стираться, такой мегасезон называют «вёсень».

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