Бенефис великой актрисы открывает сезон Маяковки

20 августа Московский академический театр им. Вл. Маяковского открыл 97-й сезон.

В постановке по пьесе Островского «Бешеные деньги» блистала народная артистка России Светлана Немоляева.

— Этим спектаклем мы открыли череду вечеров, посвященных шестидесятилетию работы на сцене нашей ведущей актрисы Светланы Немоляевой, — рассказал директор театра Александр Стульнев. — В 1959 году она впервые вышла на сцену Маяковки, будучи приглашенной легендарным Николаем Охлопковым. Сезон мы открыли спектаклем «Бешеные деньги» режиссера Анатолия Шульева, в котором актриса сыграла роль Надежды Чебоксаровой. 25 августа зрители увидят Светлану Владимировну в роли Кухарки в «Плодах просвещения» по произведению Толстого в спектакле худрука нашего театра Миндаугаса Карбаускиса. Далее, 29 августа в постановке того же Карбаускиса «Таланты и поклонники» Немоляева выйдет в образе Домны Пантелеевны. Именно за эту роль Светлана Владимировна получила театральную премию «Золотая маска». 30 августа состоится «Женитьба» по пьесе Гоголя, где Немоляева блистательно играет Феклу Ивановну. Ну, и наконец, завершит юбилейный марафон спектакль Миндаугаса Карбаускиса «Кант», в котором Немоляева выйдет на сцену в роли Анны-Регины.

Александр Стульнев добавил, что в этом сезоне театр примет участие в программе правительства Москвы «Мой район», в рамках которой труппа Маяковки выступит на сцене ЗИЛа.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Светлана Немоляева, народная артистка РСФСР:

— Дата «60 лет на сцене» звучит устрашающе, но я всегда с иронией относилась к цифрам. Мне самой уже 82 года. Я всегда легкомысленно относилась к своему возрасту. С того момента, когда Николай Павлович Охлопков взял меня в этот театр и я попала на его сцену, я готова была отдать все, лишь бы играть. Невероятно люблю свой театр и своих дорогих партнеров по сцене.

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