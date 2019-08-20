Столичные театры представят свои спектакли в 12 культурных центрах осенью
Столичные театры представят свои спектакли в 12 культурных центрах с начала сентября, сообщила начальник управления театров и концертных организаций Департамента культуры Москвы Наталья Дрожникова.
— У нас 12 культурных центров с сентября начинают активно принимать московские театры, афиша будет разнообразная и большая. Есть театры, которые предлагают экспериментальные спектакли. Многие театры идут на такие эксперименты, выбирая для себя культурный центр, который находится на совершенно непротоптанной зрителем дороге, — рассказала Дрожникова.
Также она отметила, что одним из первых станет показ спектакля «Изгнание/Мой друг Фредди Меркьюри» на сцене Культурного центра ЗИЛ, который представит Московский академический театр имени Маяковского. Жители столицы смогут посетить его 19 сентября, 10 октября, а также 27 ноября. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва».
Ранее сообщалось, что 19 августа в Современном музее каллиграфии на территории парка «Сокольники» состоялось выступление ансамбля «Шаньдунский театр Люй», который является одним из главных музыкальных коллективов Поднебесной.
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