СМИ назвали будущего опекуна внучки покойной актрисы Назаровой
Опекать единственную внучку актрисы Александры Назаровой, скончавшейся 20 августа, будет сестра дедушки девочки, сообщает ФАН.
Внучке актрисы было всего два года, когда скончался ее отец. Про мать девочки ничего неизвестно — Александра Назарова не раз заявляла, что для нее эта тема — табу. По сведениям журналистов, женщины уже давно нет в живых.
В последние годы Александра Назарова жила с внучкой в Москве. Актриса не раз отмечала, что продолжает работать и сниматься в кино, чтобы у нее были средства на воспитание ребенка.
Известно, что актриса оставила завещание, согласно которому все ее имущество достанется внучке.
Актриса Александра Назарова скончалась 20 августа. Последние месяцы она провела в больнице, передает Newinform. Причиной смерти названа полиорганная недостаточность.
Актриса сыграла в более 100 фильмах. Она играла в спектаклях на сцене театра имени Ермоловой и Российского академического молодежного театра.
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