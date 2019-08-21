Как пройти проверочную работу в МЭШ

Большое количество новых проверочных работ совсем недавно появилось в библиотеке «Московской электронной школы». Благодаря удобному сервису самопроверки школьники в оставшееся до начала учебного года время смогут вспомнить пройденный материал, подтянуть свои знания и получить первые отличные оценки. Интересные задания здесь найдут как старшеклассники, так и самые маленькие ученики. «Вечерняя Москва» подготовила пошаговую инструкцию, как с помощью МЭШ освежить знания перед началом учебного года.

Так, учащиеся начальной школы смогут проверить свои знания по русскому языку, математике, окружающему миру и чтению. Для учеников 5–11 классов в библиотеке МЭШ разместили контрольные по русскому и английскому языку, литературе, биологии, географии, химии, физике, информатике, истории, математике, обществознанию и музыке.

Все задания, а в каждой проверочной их порядка двадцати, аналогичны тем, которые дают в классе. Они разработаны лучшими экспертами, методистами и учителями столицы и разделены на четыре уровня сложности.

Стартовый уровень — это проверка минимальных знаний школьников по предмету, а базовый — способность решать типовые упражнения. Профильный предполагает задания повышенной степени сложности, ребята должны уметь анализировать информацию, применять полученные знания на практике. Олимпиадный уровень отличается своей сложностью. Его задания помогут подготовиться к городским и всероссийским интеллектуальным состязаниям.

Разработчики сделали сервис самопроверки максимально удобным: задания можно выполнять не только дома, но и во время путешествия на смартфонах или планшетах.

Чтобы проверить свои знания, нужно выполнить всего несколько простых шагов.

Шаг первый. Для начала зайдите в раздел «Самодиагностика» в электронном дневнике или в библиотеке «Московской электронной школы».

Шаг второй. Выберите интересующий предмет, класс, проверочную работу и приступайте к выполнению заданий. Количество попыток не ограничено.

Шаг третий. Узнайте свои результаты, которые сразу же появятся в электронном дневнике и личном кабинете в библиотеке МЭШ. Это правильные и неправильные ответы, количество выполненных заданий, процент выполнения работы в целом. Результаты доступны только детям и родителям. Они не повлияют на оценки, которые ребята получают на уроках.

Кроме проверочных работ в библиотеке МЭШ школьники найдут более полутора тысяч учебных пособий и учебников, свыше 70 тысяч интерактивных образовательных приложений, созданных лучшими учителями города и ИТ-компаниями, а также огромное количество заданий, которые помогут им улучшить свои результаты, подготовиться к контрольным, ЕГЭ и олимпиадам.

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