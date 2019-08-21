Объем промышленного экспорта Москвы составил почти 8 миллиардов долларов

В среду, 21 августа, столичные власти отчитались об объемах промышленного экспорта Москвы. Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, за первое полугодие промышленный экспорт составил 7,9 миллиарда долларов.

— По отношению к аналогичному периоду 2018-го рост объема промышленного экспорта увеличился почти на 9 процентов или 634 миллиона долларов, — отметил он. — Если говорить о наиболее популярных экспортных продуктах промышленного комплекса Москвы, то в их число вошли механическое оборудование и компьютеры, а также автотехника.

Так, машиностроение добавило в экспортную копилку больше всего средств — 2,6 миллиарда долларов. Хорошим спросом за пределами страны пользуется и продукция фармацевтической и косметической промышленности. В денежном выражении на нее приходится почти 300 миллионов долларов.

Чаще всего московскую продукцию выбирают в Белоруссии: соседнее государство импортировало столичную продукцию более чем на миллиард долларов. На вторую строчку в данном рейтинге поднялась Великобритания. Объем экспорта из Москвы в Великобританию составил тот же миллиард долларов. Помимо этого, в первом полугодии 2019-го Москва активно экспортировала продукцию в Казахстан, США и Германию. Объем экспорта в другие страны составил 3,72 миллиарда долларов.

— Московская промышленная продукция экспортировалась в 170 стран. Перед нами стоит задача в выводе новых игроков на внешние рынки, что позволит добиться еще большего увеличения объема промышленного экспорта. И здесь важную роль играет индивидуальное сопровождение на всех этапах экспортного проекта, которое оказывает центр «Моспром». В частности, центром осуществляется анализ условий выхода столичных компаний на целевые рынки, — отметил в свою очередь руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Читайте также: Объем экспорта агропромышленной продукции Москвы составил 1,1 миллиарда долларов