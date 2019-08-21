Эксперт: Для болельщиков «Спартака» смена тренера стала самоцелью
Несмотря на победу «Спартака» над ЦСКА (2:1) большинство спартаковских болельщиков настаивают на уходе тренера Олега Кононова. Противостояние тренера и фанатов прокомментировал специалист в области спортивной психологии Вадим Гущин.
По мнению эксперта, фанаты «Спартака» увлечены не футболом, а политикой.
— Для болельщиков «Спартака» смена тренера стала самоцелью. Фанаты дают понять, что они – сила, что могут снимать, назначать, — отметил эксперт в комментарии argumenti.ru.
Вадим Гущин назвал подобное поведение неправильным. Он считает, что болельщики могут не любить тренера, но должны поддерживать его как часть команды.
В тоже время эксперт отметил, что и сам Кононов не идет на диалог с фанатами и замкнулся в себе. По мнению Гущина, такая стратегия не является верной, тренер должен быть более открытым.
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