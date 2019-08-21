Москомархитектура согласовала проект жилого комплекса с океанариумом
Москомархитектура согласовала проект многофункционального комплекса с океанариумом, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Вечерней Москвы».
— Всего комплекс будет состоять из восьми корпусов, пять из которых будут жилыми. Все они будут выдержаны в едином стиле, — заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Также он рассказал, что для облицовки корпусов будут использованы стекло с принтом, медь и натуральный камень серо-бежевого оттенка. Помимо прочего, на территории постройки появится детский сад на 105 мест.
Основной отличительной чертой комплекса от большинства подобных объектов станет океанариум. Он расположится под землей и будет частью развлекательного центра вместе с кинотеатром, спортивным комплексом и множеством кафе. Вторую подземку займет автомобильная стоянка.
Общая площадь объекта составит около 100 тысяч квадратных метров. Жилой комплекс будет находиться на улице Братьев Фонченко, рядом с парком Победы на Поклонной горе.
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