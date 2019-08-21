СМИ сообщили об уходе Человека-паука из вселенной Marvel

Президент кинокомпании Marvel Кевин Файги не выступит в роли продюсера фильмов о супергерое Человеке-пауке. Об этом сообщил источник Deadline в среду, 21 августа.

По данным издания, Файги не сумел договориться со студией Sony Pictures из-за возникших финансовых разночтений.

— Мы разочарованы, но уважаем решение Disney о том, что Файги не может оставаться ведущим продюсером следующего боевика «Человек-паук». Мы надеемся, что они поменяют мнение в будущем, но сейчас это невозможно, — заявил представитель студии и отметил вклад президента Marvel в развитие сотрудничества.

Согласно информации собеседника Deadline, в Disney выразили желание сделать так, чтобы все будущие картины о приключениях «Паука» финансировали пополам — Sony и Marvel. При этом доход от кассовых сборов распределялся бы так же. Тем не менее в Sony не захотели делиться франшизой и предложили оставить в силе предыдущие договоренности, по которым Disney остается всего пять процентов прибыли.

Известно также, что успех ленты «Человек-паук: вдали от дома», собравшей в мировом прокате больше миллиарда долларов, фактически обесценил для Sony сотрудничество с Marvel.

В настоящий момент в разработке находятся два фильма о супергерое. В связи с этим Sony надеется, что режиссер Джон Уоттс и актер Том Холланд останутся ключевыми фигурами проектов. Однако Уоттс еще не договорился о сотрудничестве, а после возникших разногласий может не вернуться к работе над франшизой.

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