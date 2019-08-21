Киевский суд обязал возбудить уголовное дело против Порошенко и Климкина
Сoлoмeнский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупциoннoe бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело в отношении экс-главы государства Петра Порошенко и главы МИД Павла Климкина. Об этом стало известно в среду, 21 августа, из материалов суда.
Уголовное преследование предлагается открыть по факту возможного злоупотребления политиками служебным положением. При этом имя автора иска не уточняется. Свою заявку он подал еще 15 июля 2019 года. Детали дела не разглашаются, пишет РИА Новости.
Напомним, Госбюро расследований Украины возбудило 11 уголовных дел в отношении Петра Порошенко и ряда других высокопоставленных лиц Украины. Бывшему лидеру страны инкриминируют незаконный захват телеканала «Прямой», узурпацию судебной власти и легализацию преступных доходов на общую сумму 300 миллионов долларов.
Порошенко заявил, что не верит в беспристрастность следствия. В связи с этим он выразил готовность пройти проверку на детекторе лжи в эфире телеканала «Прямой».
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