Порошенко заявил о готовности пройти проверку на детекторе лжи в прямом эфире

Бывший президент Украины Петр Порошенко готов пройти проверку на детекторе лжи в эфире телеканала «Прямой». Об этом он заявил на брифинге в понедельник, 12 августа.

По словам экс-лидера страны, он не доверят Государственному бюро расследований и не верит в беспристрастность его следствия. Тем не менее Порошенко выразил готовность ответить на вопросы ведомства в прямом эфире вышеуказанного канала.

Он также отметил, что лично предложил эту идею следователю, но у того «не было большого энтузиазма». Помимо прочего, политик осудил Госбюро за попытки терроризировать журналистов.

— Еще раз подчеркиваю, я не имею никакого отношения к собственности или управлению телеканалом «Прямой», — приводит слова Порошенко телеканал «112 Украина».

Ранее сообщалось о том, что 12 августа, в понедельник, бывший глава государства в очередной раз явился на допрос в Государственное бюро расследований Украины. Он давал показания по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой».

Напомним, что Госбюро возбудило 11 уголовных дел в отношении бывшего главы государства и ряда других высокопоставленных лиц Украины. Петру Порошенко инкриминируют незаконный захват канала «Прямой», узурпацию судебной власти, легализацию преступных доходов на сумму 300 миллионов долларов и госизмену из-за инцидента в Керченском проливе.

СПРАВКА «ВМ»

Украинский телеканал «Прямой» начал вещание 24 августа 2017 года и пришел на смену каналу «Тонис», который функционировал с 1992 года. «Прямой» нередко критиковали за открытый пиар действующей власти и президента Петра Порошенко, а также за нападки на его оппонентов на выборах 2019 года.

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