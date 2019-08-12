Порошенко закидали яйцами после допроса в Киеве
Неизвестные забросали яйцами экс-лидера Украины Петра Порошенко. Ранее в понедельник, 12 августа, бывший глава государства в очередной раз явился на допрос в Государственное бюро расследований, где он давал показания по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой».
По данным РИА Новости, после допроса экс-президента закидали яйцами, когда он выходил из здания Госбюро. При этом неизвестные случайно задели журналистов, сторонников Порошенко и сотрудников правопорядка.
Известно также, что далее политик немного пообщался с работниками прессы и уехал.
Напомним, что вышеуказанное ведомство возбудило 11 уголовных дел в отношении бывшего главы государства и ряда других высокопоставленных лиц Украины. Петру Порошенко инкриминируют незаконный захват канала «Прямой», узурпацию судебной власти, легализацию преступных доходов на сумму 300 миллионов долларов и госизмену из-за инцидента в Керченском проливе.
СПРАВКА «ВМ»
Украинский телеканал «Прямой» начал вещание 24 августа 2017 года и пришел на смену каналу «Тонис», который функционировал с 1992 года. «Прямой» нередко критиковали за открытый пиар действующей власти и президента Петра Порошенко, а также за нападки на его оппонентов на выборах 2019 года.
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