В гильдии риелторов рассказали, как студентам правильно выбрать съемное жилье

Приближается новый учебный год, а это значит, что в столице ожидается поток иногородних и иностранных студентов. Первоочередной проблемой для них является решение жилищного вопроса. Многие столичные вузы предоставляют своим учащимся общежития. Но что делать иногородним студентам, у которых такой возможности не оказалось? Единственный вариант — снимать жилье самостоятельно.

При этом специалисты рынка недвижимости подсчитали, что за прошедший календарный год стоимость аренды жилья в Москве выросла на 6,8 процента. По каким параметрам студентам лучше выбирать съемное жилье в столице и где искать недорогие квартиры и комнаты? На эти вопросы «Вечерней Москве» ответил член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

— Самые дешевые районы для съема жилья находятся на востоке, юго-востоке Москвы. Потом идет юг, но там будет дороже. Самые выгодные варианты можно найти дальше от центра. Следует обращать внимание на удаленные районы Москвы. Самая минимальная стоимость однокомнатной квартиры может обойтись в 25 тысяч рублей в месяц. Но тут встает вопрос удобства и расположения квартиры. Но территориально она будет находиться в Москве. Если снимать одну комнату, то минимальное значение обойдется в 15 тысяч рублей в месяц, — отметил эксперт рынка недвижимости.

Барсуков отметил, что студентов обманывают не чаще, чем остальных людей во время оформления «договоров» по съему жилья. Подобное может случиться с каждым. Перед тем как связаться с собственником, следует проверить все данные о нем и о квартире.

— В выборе съемного жилья студентам, кроме стоимости, следует отталкиваться от транспортного сообщения. Добираться до образовательного учреждения с двумя–тремя пересадками — это очень неудобно. Тут нельзя рекомендовать какой-то конкретный маршрут изучить. Как и определенный район, так как многое в этом случае зависит от местоположения образовательного учреждения, — заключил Константин Барсуков.

По предложениям, опубликованным на сайте одного из известных агрегаторов по аренде жилья, самым дешевым однокомнатным вариантом в ВАО будет квартира, расположенная в районе Гольяново. Помесячная стоимость составит 20 тысяч рублей в месяц, а находится она в пяти минутах от метро «Щелковская». Из минусов — 100 процентов от стоимости аренды нужно выплатить агентству недвижимости, минимальное количество мебели и внешнее состояние квартиры. Самое дешевое предложение по аренде комнаты в ВАО обойдется в 7 тысяч рублей в месяц. Ближайшая станция метро — «Новогиреево», путь до которой займет 28 минут пешком либо 14 минут на автобусе. Из минусов — курящий сосед во второй комнате.

В ЮВАО аренда однокомнатной квартиры обойдется в 18 тысяч рублей в месяц. Ближайшая станция метро — «Волжская», путь займет до 10 минут пешком. Из минусов — квартиру сдают только гражданам РФ. Снять комнату выйдет чуть дороже, нежели в ВАО. Обойдется это в 10 тысяч рублей в месяц. Ближайшая станция метро — «Братиславская», путь займет 10 минут.

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