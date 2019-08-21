Соседские дети растут еще быстрее, чем свои. Еще год назад маленькая девочка Тая лет двенадцати приехала с родителями из краснодарской станицы. За это время у нее родился братик, превратился во взрослого пса щенок и появились другие привычки. Тая уже не бросается радостно к каждому соседу, громко здороваясь издалека. Теперь это серьезная, сдержанная барышня. Она бродит с собакой вокруг дома и больше не заглядывает людям в лицо. Она приспособилась.

За стенкой подросток Егор томится от отсутствия личного пространства. В двушке их четверо, делить комнату с маленькой сестрой утомительно. В редкие дни, когда родители уходят вместе с сестрой, парень включает жесточайший рэп. Трясутся стены, вибрирует весь дом. Кстати, под эту музыку хорошо убираться. Мы приспособились.

К Насте из соседнего подъезда почему-то все приходят толпой. У подъезда стоят или мальчишки, или девчонки. Сидят на корточках, смеются. Настя изображает принцессу, ожидание затягивается. Потом они идут гулять и возвращаются затемно. Если заранее не уснул, то будешь слушать: «А она? А он?» В 16 лет темы разговоров не меняются.

Соседи порой ворчат. «Ну и молодежь, вот в наше время...» Но они взрослеют, хотят свободы и тяготятся ею, влюбляются и ссорятся. Они прекрасны и открыты всему миру. И мода нынешняя не ужаснее прежней. Джинсы, надеваемые с мылом, и адидас. Когда это было? Вчера?

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