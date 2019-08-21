Музей Московской окружной железной дороги появился на станции Пресня МЦК
Музей Московской окружной железной дороги открылся на станции Пресня МЦК, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).
— Он расположился в сохранившемся до наших дней историческом здании, построенном по проекту архитектора Александра Померанцева и открытом в 1908 году, — рассказали в пресс-службе.
Посетители музея смогут узнать интересные факты об истории строительства МЖД и ее «эволюции» в современную транспортную систему — МЦК. Помимо этого, жителям и гостям Москвы покажут ценные документы, чертежи, макеты и подлинные элементы железнодорожного транспорта XX века с помощью мультимедийных систем.
Отмечается, что в новом культурном пространстве воссоздан интерьер кабинета главного инженера — проектировщика окружной дороги, статского советника Петра Рашевского. В экспозицию включен найденный во время строительства МЦК фрагмент рельса 1904 года.
Помимо прочего, один из залов посвящен современному кольцу — МЦК. С помощью интерактивной карты гости музея смогут посмотреть фото транспортно-пересадочных узлов.
Открытие музея пройдет в день 60-летия со дня образования МЖД, 21 августа, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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