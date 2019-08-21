Главный педиатр Москвы дал рекомендации по подготовке ребенка к детсаду

Главный столичный педиатр Исмаил Османов дал рекомендации по подготовке ребенка к детскому саду. Об этом рассказали «Вечерней Москве» в пресс-службе Департамента здравоохранения города Москвы.

Медик считает, что родителю так же, как и ребенку, необходимо хорошо подготовиться к событию. Мамы и папы должны чаще рассказывать о садике и обо всем, что там происходит, отмечая, что детям там не бывает скучно.

Ребенка следует научить общаться с ровесниками: разговаривать, играть, решать конфликтные ситуации. Он должен также спокойно относиться к разлуке с матерью. Для этого педиатр советует чаще оставлять ребенка с другими взрослыми (папа, бабушка и дедушка и т.д.) перед тем, как он пойдет в садик.

Режим, которого будут придерживаться в детском саду, можно «отрепетировать» дома: организовать завтрак, обед, тихий час и полдник в то же время, что и в учреждении. В рацион ребенка лучше включить блюда, которые будут подавать в садике.

Исмаил Османов отметил, что ребенку уже важно уметь самостоятельно пользоваться ложкой, пить из чашки, одеваться (одежда, кстати, тоже должна быть удобной и соответствующей сезону), собираться на прогулку. На вещи лучше разместить специальные бирки, по которым воспитателю будет легко определить малыша.

Кроме того, педиатр посоветовал узнать больше о коллективе и обучающих и развлекательных программах детского сада. Нужно, чтобы они подходили ребенку.

Не рекомендуется делать прививки непосредственно перед поступлением в детсад — лучше за 1–1,5 месяца.

В заключение педиатр сказал, что время пребывания в саду должно увеличиваться постепенно. Не стоит в первый же день оставлять ребенка в группе до самого вечера, это может усложнить адаптацию. И рекомендуется не пропускать сад без причины, чтобы малыш привык к графику.

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