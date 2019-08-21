Наиболее популярным лектором проекта «Здоровая Москва» стал Александр Мясников

В парке «Митино» на площадке «Здоровая Москва» 20 августа состоялась лекция, на которой выступил врач, известный теле- и радиоведущий Александр Мясников. Он смог собрать рекордное количество слушателей, сообщили в Департаменте здравоохранения города Москвы.

К слову, это вторая лекция Александра Мясникова, которая прошла с аншлагом. Ее посетили более 300 человек.

Изначально площадка, где проходило мероприятие, включала 70 посадочных мест. Однако организаторы заранее увеличили их количество в два раза.

В рамках своей лекции Александр Мясников рассказал о главных правилах здорового образа жизни. Кроме того, он с большим удовольствием ответил на все вопросы слушателей.

— Одно из важных правил здорового рациона — это регулярный завтрак. Именно в это время еда заряжает нас энергией на весь день. В утренние часы лучше употреблять пищу, богатую углеводами и белком, — пояснил Александр Мясников.

Он добавил, что всем людям стоит употреблять в пищу не более 400 грамм овощей и фруктов в день.

— Стоит снизить количество соли в продуктах до 5 грамм в день. Обязательный элемент здорового образа жизни — физическая активность от 30 минут ежедневно, — пояснил доктор.

По словам эксперта, не нужно пренебрегать физической активностью, в том числе стоит забыть о лифте. Он отметил, что если человек живет на 18 этаже, лучше подняться пешком хотя бы на третий этаж.

На прошлой лекции (15 августа) в ландшафтном парке «Митино» Александр Мясников рассказывал о пользе профилактики заболеваний и ответил на вопросы зала. В тот раз ее посетили 270 человек.

В ближайшие недели с лекциями выступят другие известные эксперты по здоровому образу жизни. Следите за актуальным расписанием на сайте.

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