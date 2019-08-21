Россия может вернуться к культурной экспансии на Ближнем Востоке

Россия имеет все шансы вернуться на Ближний Восток. Главным орудием в этом деле должны выступить не танки и авиация, а язык и культура. Группа дружбы парламентов России и Сирии (САР) смогла добиться серьезного успеха.

Президент Сирии Башар Асад попросил главу группы депутата Госдумы РФ Дмитрия Саблина подключиться к решению проблемы нехватки учителей русского языка в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости. По замыслу Асада, центры русского языка должны быть организованы в каждой из провинций страны.

Сирийский лидер рассказал, что спустя почти три года с начала операции российских военных в Сирии все больше сирийцев хотят изучать русский язык. Но в САР недостаточно преподавателей, поэтому и число учащихся в настоящее время невозможно увеличить. А президент и общество САР этого хотят. Настолько, что сирийцы готовы к массовым курсам с начальным уровнем знания языка. Башар Асад считает, что выпускники таких курсов могли бы быть там подготовлены как преподаватели для детей и студентов.

— Это актуально особенно для тех, кто хотел бы, чтобы их дети продолжали образование в России, — транслирует слова Асада депутат Дмитрий Саблин.

Сирийский лидер пояснил, что это способствовало бы решению одной из важнейших проблем арабских стран. Она, по словам президента, состоит в навязанном выборе для всего арабского мира и особенно для сирийской молодежи. Арабам, по сути, предлагается либо присоединиться к западным псевдодемократическим ценностям, либо совершить откат к средневековому ваххабизму в сочетании с терроризмом. А изучение русского языка давало бы альтернативу «арабскому тупику».

Алексей МУХИН, политический эксперт:

— США и Великобритания очень много сделали, чтобы вытеснить с Ближнего Востока и из Северной Африки наши компании. Для этого они не брезговали никакими способами — и санкционными инструментами, и при помощи замены режимов на лояльные себе с использованием «цветных» технологий. Конечно, то, что транслируют России Сирия, Иран, Египет, — это пока небольшие шаги. Но они показывают, что западная модель восприятия действительности на Ближнем Востоке больше не работает. В последние годы этот возникший дефицит смыслов, на который указал и Асад, заполнила Россия. В том числе и новой военной тактикой, новым мощным оружием, в итоге применение того и другого приводит к победам в боевых действиях, даже в почти безнадежных ситуациях. А это вызывает уважение даже у тех, кто издавна числится в регионе союзником США. А лидер Сирии вновь продемонстрировал здравый подход.

Как это было в СССР

У России есть в запасе огромный опыт СССР, который до Второй мировой войны поддерживал по всему миру «борцов за мировую революцию» силами Коминтерна (по сути террором), а после войны — национально-освободительные движения в Азии, Африке, Южной и Центральной Америке. Этот опыт гласит: оружие налаживает связи, а укрепляет их экономическая и культурная помощь. Первой такой страной для СССР стал Китай в 1930-х, последней — Афганистан в 1980-х.

В 60–80-х годах ХХ века в СССР проходили обучение военным, техническим, инженерным специальностям тысячи молодых людей из перечисленных выше регионов мира. В результате и по сию пору можно неожиданно встретить генерала, промышленника, сенатора, а то и президента в странах Африки (Азии, Америки), сохранивших знание русского языка, теплое чувство к русским и уважение к России. Очень часто «выходцы» из советских училищ служат в посольстве своей страны в Москве в должностях военных и военно-морских атташе. Одним из таких курсантов (военного авиационного училища) был майор ВВС Сирии Хафез Асад, отец Башара Асада. Он стажировался в СССР на истребителях МиГ-15.

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