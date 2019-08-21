Генпрокуратура потребовала взыскать 6,3 миллиарда рублей с семьи полковника ФСБ
Генеральная прокуратура РФ подала иск о взыскании имущества у семьи бывшего начальника одного из отделов Федеральной службы безопасности (ФСБ) полковника Кирилла Черкалина. Об этом сообщили в ведомстве.
Сумма запрашиваемого для взыскания имущества составляет 6,3 миллиарда рублей. Установлено, что во время работы в органах Черкалин предоставлял неполные сведения о своих доходах, стоимость выявленного у него имущества сильно превосходит его официальный доход, передает РИА Новости.
Уголовное дело в отношении Черкалина возбудили 23 апреля 2019 года. По данным следствия, он причастен к делу о мошенничестве на 490 миллионов рублей и получения взятки в размере 850 тысяч долларов.
В мае при обыске в его квартире были изъяты 12 миллиардов рублей.
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