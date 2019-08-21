Дом по программе реновации начали строить на улице Петра Романова
На улице Петра Романова началось строительство дома по программе реновации. Он будет введен в эксплуатацию в 2021 году.
Руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев отметил, что в данный момент возводятся монолитные конструкции подземной части и первого этажа будущего здания.
Уточняется, что дом строится по индивидуальному проекту. Для фасадов здания был выбран бежевый цвет с яркими оранжевыми и салатовыми вставками. Количество квартир в доме составит 187: 34 однокомнатные, 134 двухкомнатные и 19 трехкомнатных. Три квартиры будут предназначены для маломобильных жильцов, говорится на официальном сайте мэра Москвы.
В доме также появятся два пассажирских лифта, для автомобилей будут организованы подземная стоянка и парковка рядом со зданием.
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