Стилист рассказала, что будет актуально этой осенью

Как правило, супермодные тренды живут всего три сезона, затем уходят. В этом году осень нужно начать с разбора верхней одежды и попрощаться с пуховиками, особенно стегаными и приталенными — это уже моветон. Обратите лучше внимание на вязаные кардиганы и объемные пальто.

Полюбившиеся большинству женщин за много лет джинсы-скинни (зауженные, обтягивающие джинсы — прим. «ВМ») тоже лучше отложить подальше в шкаф — тренд утратил свою актуальность еще в начале лета. Стоит присмотреться к похожим моделям из более плотного денима и с высокой посадкой. Возвращаются легендарные джинсы-клеш. Мода осени этого года ориентирована на образ легкий, женственный, естественный, слегка небрежный.

Приветствуются свободный крой, асимметрия. А вот вещи в «облипочку» — яркий антитренд. Оверсайз (вещи свободного кроя с эффектом большого размера — прим. «ВМ») продолжает оставаться на пике трендов: платья, свитеры, верхняя одежда впишутся в гардероб. Палитра цветов разнообразна и представлена глубокими оттенками красного, синего, зеленого и коричневого, которые легко сочетаются с черным.

Фрик-стиль: странные показы кутюрье

Мы изгалялись как могли — так можно охарактеризовать последние показы самых известных мировых дизайнеров. Некоторые из них в своей оригинальности побили прошлогодний рекорд по эпатажу. Модели щеголяли в нарядах на грани фола.

Так, показ «Гуччи» запомнился специфичными аксессуарами. Модели выходили на подиум, держа в руках макеты головы, а также небольших драконов. Одна из девушек удивляла зрителей третьим глазом во лбу. Реквизит для показа готовили настоящие профессионалы, которые создают спецэффекты для голливудской киноиндустрии. Пока зрители рассматривали головы, об одежде никто не думал.

«Баленсиага» выпустила на подиум моделей в стиле «капуста» или «все свое ношу с собой». Под курткой несколько рубашек, а под ними еще несколько футболок.

«Москино» решил соединить образ Джеки Кеннеди с инопланетянином. Поэтому одежду представляли модели, выкрашенные в синий, зеленый, оранжевый, розовый цвета, в ультраярких классических костюмах с фирменной прической Джекки. В общем, осовремененная мода 80-х.

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Забудьте это немедленно

Этой осенью свой гардероб нужно избавить от вещей, которые уже вышли из моды. Например:

— Меховые жилеты с эффектом «гусеницы». Мощный антитренд, не украшающий никого и ставший поводом для комичных сравнений. В дополнение совершается еще одна ошибка — наматывается объемный шарф, который укорачивает шею и весь силуэт.

— Короткие джинсы-скинни, оголяющие щиколотку. Вид голых ног, выглядывающих из-под джинсов в холодную погоду, заставляет замерзнуть даже самых утеплившихся прохожих. В сочетании с объемными «дутыми» пуховиками и уже упомянутыми объемными шарфами вовсе вызывает недоумение.

— Стеганые приталенные пуховики.

— Парка с оторочкой мехом кислотных оттенков. Подобная вещь на протяжении нескольких лет остается за рамками модных тенденций.

Детали также делают образ. И сейчас стоит забыть о следующих аксессуарах:

— заколки с жемчугом;

— поясные сумки овальной формы;

— головной убор, сумка и обувь в тон;

— замша с бахромой в любых ее проявлениях: на сумке, на подоле юбки, рубашки;

— одежда с логотипами;

— очки с зеркальными стеклами, а также формы оправы «кошачий глаз».

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