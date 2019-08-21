Переговоры о выкупе похищенных моряков планируют завершить за две недели
Переговоры о выкупе похищенных российских моряков нигерийскими пиратами могут продолжаться до двух недель. Об этом сообщили в российском посольстве в Камеруне.
Подробности, связанные с выкупом, не разглашаются для безопасности россиян.
— Пираты, исходя из нашей информации, нигерийцы. Предположительно, моряков доставили на территорию Нигерии, — заявили в посольстве.
Переговоры о выкупе ведет компания-судовладелец. На данный момент стороны договорились о доставке продовольствия и медикаментов для моряков, передает РИА Новости.
Напомним, 15 августа на рейде порта Дуала (Республика Камерун) пираты напали на принадлежащий немецкой компании MarConsult Schiffahrt грузовой корабль «Мармалайта». Судно следовало под флагом Антигуа и Барбуды. Среди похищенных восьми членов экипажа находились три россиянина. Само судно похищено не было.
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