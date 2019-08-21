Российские ученые разработали имплантат для борьбы с раком мозга
Ученые Института общей физики имени А.М. Прохорова Российской академии наук (ИОФ РАН) тестируют новый метод фотодинамической терапии рака мозга (глиобластомы). Об этом сообщила младший научный сотрудник лаборатории лазерной биоспектроскопии ИОФ РАН Юлия Маклыгина.
По ее словам, глиобластома относится к одной из наиболее агрессивных форм рака. Российские ученые разработали специальный имплантат, который помещается на место удаленной опухоли и нейтрализует раковые клетки.
— С помощью сеансов фотодинамической терапии, при которых используются специальные лекарства — фотосенсибилизаторы, мы можем разрушить раковые клетки, подавив процесс метастазирования, — цитирует Маклыгину ТАСС.
Авторы исследования протестировали устройство на животных. В результате ученые отметили гибель раковых клеток, которые успели образовать новые опухоли. Облучение не наносит вреда здоровым тканям.
Специалисты планируют провести испытания имплантата с участием пациентов одного из столичных медицинских центров в течение 2020 года.
Читайте также: Российские врачи призвали отказаться от использования обычного йода