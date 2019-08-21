Документальный фильм о путешествии панд Жуи и Диндин покажут москвичам
Документальный фильм о приезде панд Диндин и Жуи из Китая в Россию покажут в российской столице.
Кинопоказ состоится в рамках акции «Ночь кино» — 24 августа.
— Уникальные кадры из китайских заповедников, где ведется работа по изучению, сохранению и размножению больших панд, будут представлены публике впервые, — рассказали представители столичного зоосада.
Гости узнают, какими были Жуи и Диндин полгода назад, а также познакомятся с колоссальной работой по сохранению данного вида.
Добавим, «Ночь кино» стартует» в 20:00. Панды стали обитателями Московского зоопарка 5 июня. Животные были переданы Китаем России во время визита Владимира Путина в КНР в апреле этого года.
Читайте также: Более 50 тысяч человек посмотрели онлайн-трансляцию из вольера панд