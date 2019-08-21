Северный вестибюль станции «Можайская» объединит три линии столичного метро
Из северного вестибюля станции «Можайская» Большой кольцевой линии (БКЛ) можно будет перейти на платформы еще двух линий московского метро. Об этом сообщили в пресс-службе департамента строительства столицы.
Вестибюль планируется сделать наземным. При этом он позволит совершить переход на станции «Кунцевская» Филевской и Арбатско-Покровской линий.
— Второй вестибюль станции «Можайская» (южный) — подземный, с выходами к улице Ивана Франко, остановочному пункту Кунцево-1 Смоленского направления МЖД, — приводит сообщение ведомства агентство городских новостей «Москва».
Ожидается, что участок БКЛ от станции «Карамышевская» до станции «Можайская» откроют в 2021 году.
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