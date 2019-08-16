Проектирование Бирюлевской линии метро начнется в конце 2019 — начале 2020 года
Проектная документация для строительства Бирюлевской линии метро будет разработана в конце 2019 — начале 2020 года. Об этом сообщили в комитете по архитектуре и градостроительству.
Решение о начале работ было принято в августе 2019 года. Новая ветка должна будет соединить Западный и Восточный районы Бирюлево и поселение Рязановское, а также интегрироваться в Большую кольцевую линию в районе Нагатинский Затон, приводит агентство городских новостей «Москва» сообщение председателя ведомства Юлианы Княжевской.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что строительство новой ветки столичной подземки начнется после 2025 года.
Кстати, 8 августа стало известно о начале строительных работ на трех станциях Большой кольцевой линии. Планируется, что она будет полностью открыта к 2023 году.
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