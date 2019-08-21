МИД Германии заявил о необходимости встречи в «нормандском формате»

Существует необходимость провести встречу в «нормандском формате» для скорейшего разрешения конфликта в Донбассе. Об этом сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Он отметил, что страны — участницы переговоров (Россия, Украина, Германия и Франция — прим. «ВМ») подготовили план по разрешению конфликта.

— Россия должна использовать свое влияние, чтобы сделать конструктивные шаги вперед на этом пути. Мы поддерживаем этот процесс, но импульс должен исходить от России и Украины, чтобы в прямом диалоге найти решения, — заявил глава МИД Германии.

Он добавил, что будущая встреча должна предполагать наличие реальной возможности достижения прогресса.

Переговоры Мааса с главой российского МИД Сергеем Лавровым пройдут в Москве 21 августа. Стороны обсудят ситуацию на Украине, в Сирии, Иране, проблемы глобальной стабильности и стратегической безопасности и другие темы, передает РИА Новости.

Напомним, украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации на данной территории поднимался во время встреч в Минске контактной группой, получившей название «нормандская четверка». С сентября 2014 года были приняты три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что данные утверждения не соответствуют действительности. По словам президента России Владимира Путина, «полноценное урегулирование в Донбассе возможно исключительно в случае прямого контакта официальной киевской власти с представителями республик».

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