Американский дипломат заявил об интересе США к «нормандскому формату»

Соединенные Штаты Америки проявляют заинтересованность в присоединении к переговорам по Донбассу в «нормандском формате». Об этом сообщил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.

— Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский — прим. «ВМ») объяснил: поскольку «нормандский формат» не имеет успеха, не привел к каким-то результатам, то он предлагает пригласить американцев или, например, британцев присоединиться к «Нормандии», — заявил дипломат.

Он добавил, что другие участники переговоров также должны озвучить свое мнение по поводу возможного участия США или Великобритании, сообщает «Европейская правда».

Ранее Зеленский на своей официальной странице в Facebook призвал лидеров стран — участниц «нормандского формата» провести новую встречу и обсудить проблему Донбасса.

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации на данной территории поднимался во время встреч в Минске контактной группой, в которую вошли Россия, Украина, Германия и Франция. С сентября 2014 года было принято три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что данные утверждения не соответствуют действительности. По словам президента России Владимира Путина, «полноценное урегулирование в Донбассе возможно исключительно в случае прямого контакта официальной киевской власти с представителями республик».

Читайте также: Путин и Зеленский обсудили возможную встречу в «нормандском формате»