Путин и Зеленский обсудили возможную встречу в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин договорились о возможной встречи лидеров стран «нормандского формата». Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины.
Рабочие группы разрабатывают документы для подписания на высшем уровне, передает РИА Новости.
Напомним, что Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Они обсудили ситуацию на юго-востоке Украины. Стороны подтвердили важность реализации Минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления ДНР и ЛНР особого статуса.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая с сентября 2014 года приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что данные утверждения не соответствуют действительности. По словам президента России Владимира Путина, «полноценное урегулирование в Донбассе возможно исключительно в случае прямого контакта официальной киевской власти с представителями республик».
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