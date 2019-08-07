Подробности телефонного разговора Путина и Зеленского рассказали в Кремле
Телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским состоялся по инициативе украинской стороны. Об этом сообщили на сайте Кремля.
Владимир Путин подчеркнул, что для решения конфликта на юго-востоке Украины необходимо исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населенных пунктов Донбасса, из-за которых гибнет мирное население. Стороны подтвердили важность реализации Минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления ДНР и ЛНР особого статуса.
Владимир Путин и Владимир Зеленский условились активизировать работу по возвращению удерживаемых лиц. Также они обсудили перспективы взаимодействия в «нормандском формате».
Ранее о разговоре с Владимиром Путиным сообщил Владимир Зеленский.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая с сентября 2014 года приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что данные утверждения не соответствуют действительности. По словам президента России Владимира Путина, «полноценное урегулирование в Донбассе возможно исключительно в случае прямого контакта официальной киевской власти с представителями республик».
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