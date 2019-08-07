Зеленский рассказал о телефонном разговоре с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным касательно гибели четырех украинских военных в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Владимира Зеленского, этот «конфликт не приближает к миру». Он попросил Владимира Путина повлиять на данную ситуацию, чтобы убийства «наших людей» прекратились.
Главы государств обсудили возможное сокращение сроков строительства моста в Станице Луганской. Также Владимир Зеленский поднял вопрос о возвращении украинских заключенных.
«Вечерняя Москва» обратилась за комментарием к политологам.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая с сентября 2014 года приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что данные утверждения не соответствуют действительности. По словам президента России Владимира Путина, «полноценное урегулирование в Донбассе возможно исключительно в случае прямого контакта официальной киевской власти с представителями республик».
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