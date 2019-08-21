Четвертый главный путь введут на участке Горьковского направления МЖД
Дополнительный четвертый главный путь введут на участке Карачарово — Железнодорожная Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД) с 22 августа 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали.
В ведомстве отметили, что на участке Курский вокзал — Железнодорожная будут курсировать пять дополнительных поездов: четыре по выходным дням, а еще один — ежедневно.
Станция Карачарово станет начальной и конечной точкой маршрута для нескольких электричек. С нее пассажиры смогут перейти на платформу Нижегородская Московского центрального кольца (МЦК).
Пассажиров предупредили, что с 22 августа будет скорректирован график движения некоторых электричек Горьковского направления МЖД.
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