Граффити-перформансы и экскурсии пройдут в Москве ко Дню российского флага
Граффити-перформансы, экскурсии и музыкальные выступления, посвященные Дню Государственного флага России, пройдут на ВДНХ с 22 по 24 августа 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе выставочного комплекса.
В четверг, 22 августа, гостям начнут раздавать ленточки в цветах российского триколора. В субботу, 24 августа, посетители увидят парадное шествие участников фестиваля «Спасская башня».
С 22 по 24 августа в честь празднования Дня флага России на Центральной аллее в 18:00 состоится фристайл на заданную тему в сопровождении граффити-перформанса. На сцене выступят участники фестиваля «Ритм моего города».
В пятницу, 23 августа, на территории выставочного комплекса пройдет бесплатная экскурсия, посвященная гербам и флагам, передает агентство городских новостей «Москва».
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