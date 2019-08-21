Студенты МФТИ заняли третье место на чемпионате мира по робототехнике
С 11 по 16 августа в городе Чханвон в Южной Корее прошел чемпионат мира по робототехнике FIRA 2019. Студенты МФТИ заняли третье место в соревнованиях «Спринт» и «Забег с препятствиями» в лиге Hurocup AdultSize. Об этом сообщили в пресс-службе университета.
В рамках соревнований капитан команды «Старкит» Иван Хохлов, Владимир Литвиненко, Илья Рякин, Илья Осокин и Артем Лукоянов создали конструкцию и программное обеспечение для роботов-гуманоидов, которые позволяют им выполнять различные задачи.
— Мы готовимся к каждому соревнованию и постоянно придумываем что-то новое для совершенствования роботов и достижения высоких результатов, — рассказал доцент кафедры теоретической механики и старший научный сотрудник лаборатории волновых процессов и систем управления МФТИ Сергей Семендяев.
В этом году команда «Старкит» стала призером на соревнованиях Iran FIRA RoboWorldCup Open 2019 и победила в чемпионате России RoboCup Russia Open 2019.
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