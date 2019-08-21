Москвичей старшего поколения научат основам фотографии
Для москвичей старшего поколения 22 августа пройдет мастер-класс «Умная фотосессия». Участников обучат основам фотомакияжа и обработки снимков на современных устройствах.
Визажисты расскажут о создании образа для фотографии и покажут, как при помощи макияжа скрыть недостатки на изображениях. Профессиональный фотограф объяснит, чем съемка на смартфон отличается от съемки на профессиональную камеру. Участникам покажут, как выбрать правильный план.
Также жителей старшего поколения научат обрабатывать фото при помощи мобильных приложений и доступных фильтров. Участники смогут опубликовать полученные снимки в социальных сетях.
Мероприятие «Чудо техники» пройдет при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
Читайте также: Самое массовое исполнение гимна Москвы пройдет на Красной площади 27 августа