«Учителя»: «самый правдивый» сериал о российском образовании выходит на экраны

В четверг, 22 августа, на ТНТ-Premier начинается показ нового драматического сериала от Ильи Куликова.

Собранная продюсерами Валерием Федоровичем и Евгением Никишовым творческая команда хорошо знакома зрителям по таким популярным сериалам, как «Полицейский с Рублевки», «Чернобыль. Зона отчуждения», «Закон каменных джунглей». Главные роли в сериале исполнили Владимир Вдовиченков, Ирина Старшенбаум и Анна Котова-Дерябина. Создатели уже называют свое детище «самым правдивым сериалом о российском образовании». Так это или нет, можно будет убедиться уже в ближайшее время, а пока в Москве прошел премьерный показ первой серии нового сериала.

В одном из модных столичных гастропабов собралась не только творческая команда «Учителей», но и звездные гости. Поздравить коллег с премьерой и оценить проделанную работу пришли звезды театра, кино и шоу-бизнеса Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, Ирина Старшенбаум, Софья Каштанова, Дарья Поверенова, актер фильма «Верность» Павел Ворожцов, актрисы проекта «Чернобыль. Зона отчуждения» Валерия Дмитриева и Кристина Казинская, Егор Морозов, Дмитрий Мазуров, актер предстоящего осеннего блокбастера «Аванпост» Артем Маркарян и многие другие. Все гости мероприятия смогли первыми услышать музыкальные треки, специально записанные к сериалу Софьей Каштановой.

По сюжету Сергей (Вдовиченков — прим. «ВМ»), отец Маши (Старшенбаум) и Тани (Котова-Дерябина), занимает высокий пост заместителя министра образования и постоянно меняет женщин, некоторые из которых — ровесницы его детей. Младшая дочь Маша — идеалистка: она категорически против участия отца в своей карьере и желает всего добиться сама. В итоге она идет работать в обычную школу, где у нее начинается роман с отцом одного из своих учеников. Старшая дочь Татьяна, напротив, с радостью пользуется служебным положением отца ради своей карьеры, но совершенно несчастна в семейной жизни. Она заводит интрижки с разными мужчинами, отчаянно пытаясь заполнить пустоту внутри себя.

Представляя сериал, Илья Куликов признался, что всегда хотел написать человеческую драму — историю, которая будет строиться не на событиях, а на отношениях между людьми, исследовать человеческую природу. После чего режиссер представил команду, работавшую над проектом, и передал слово исполнителям главных ролей. Ирина Старшенбаум поблагодарила коллег по «Учителям» за «семейную атмосферу на площадке» и пошутила, что во время съемок все было настолько уютным, что она «приходила на смены, как будто в тапочках».

Новые серии «Учителей» будут выходить еженедельно по четвергам.

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