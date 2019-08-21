Музей-квартиру Глеба Кржижановского открыли после реставрации
В Музее современной истории России открылась после реставрации мемориальная квартира Глеба Кржижановского.
В презентации музея-квартиры принимал участие министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский.
— У нас отличные лекционные помещения, мы будем сюда приводить школьников, рассказывать об истории Замоскворечья, — заявил министр во время церемонии открытия.
В культурном учреждении москвичи и гости столицы могут посетить выставку телевизоров и радиоприемников. Здесь можно увидеть технику, которая была создана в начале 1930-х — конце 1980-х годов, передает «Российская газета».
Дом располагается по адресу: Садовническая улица, 30, строение 1.
Читайте также: Погостить у академика. В квартире Глеба Кржижановского можно увидеть, как жил ученый