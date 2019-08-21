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Музей-квартиру Глеба Кржижановского открыли после реставрации

Александр Ахраменко
• 20:06 • 21 августа 2019
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Фото: Ирина Хлебникова для «Вечерней Москвы»

В Музее современной истории России открылась после реставрации мемориальная квартира Глеба Кржижановского.

В презентации музея-квартиры принимал участие министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский. 

— У нас отличные лекционные помещения, мы будем сюда приводить школьников, рассказывать об истории Замоскворечья, — заявил министр во время церемонии открытия. 

В культурном учреждении москвичи и гости столицы могут посетить выставку телевизоров и радиоприемников. Здесь можно увидеть технику, которая была создана в начале 1930-х — конце 1980-х годов, передает «Российская газета». 

Дом располагается по адресу: Садовническая улица, 30, строение 1.

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