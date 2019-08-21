Бронзовый призер чемпионата мира Владислав Гринев: Ты понимаешь, что на тебя смотрит весь мир

Московский пловец Владислав Гринев завоевал три медали на прошедшем в конце июля чемпионате мира по водным видам спорта. Корреспондент «Вечерней Москвы» встретился с героем соревнований перед одной из тренировок.

Даже в отпуске Владислав никак не может без водной стихии. Он приехал в бассейн позаниматься для себя. Тренировка в облегченном режиме неспешным темпом — сначала фирменным кролем, затем на спине и переход на баттерфляй. Всего спортсмен провел в бассейне около часа. Говорит, пока не время работать по максимуму. На сборах, уверен он, еще успеет набрать форму.



Перед тренировкой мы поговорили с Владиславом о прошедшем в Южной Корее чемпионате мира, откуда он привез сразу три награды. Одна из них ему особенно дорога — бронза за третье место на 100-метровке вольным стилем. Это его первый индивидуальный приз, а для России — первая за 16 лет медаль на этой дистанции.



— На самом деле личными результатами я не доволен, — признался мне Владислав. — На чемпионате России демонстрировал лучшее время. Но все равно показанных результатов оказалось достаточно, чтобы завоевать бронзовую награду. Три медали с чемпионата мира — это замечательно.



Состязания в конце июля прошли в южнокорейском городе Кванджу. Перед стартами Владислав тренировался дважды в день, проплывал за занятие по четыре–пять километров. Плюс работа над скоростью и выносливостью. Тренировки дали свои плоды. Владислав завоевал серебро в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем и бронзу в комбинированной эстафете 4 по 100 метров. Но пик волнения пришелся именно на финал 100-метровки вольным стилем. Ведь на кону была первая личная награда чемпионата мира.

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

— Когда встал на тумбу, прокручивал все технические моменты и думал, как не «проспать» старт, — вспоминает Владислав. — Очень старался не волноваться, в итоге не получилось, из-за чего немного зажался и не смог хорошо пройти первую часть дистанции. И все-таки удалось с ней справиться и войти в нужный ритм.



Потрясающую атмосферу создали зрители. Ее Владислав комментирует коротко: «Это было сильно». Переживали все — как болельщики из России, так и местные любители плавания. С такой поддержкой можно свернуть горы.



— Ты понимаешь, что на тебя смотрит весь мир, — говорит пловец. — Когда ты стоишь на тумбе, люди кричат, поддерживают... Даже не знаю, как описать свои чувства. Невероятные эмоции.



Бронза чемпионата мира на 100-метровке — пройденный этап. Глобальная цель на ближайший год — Олимпиада в Токио. Владислав хочет привести из Японии золото. Говорит, что приложит к этому все силы.

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