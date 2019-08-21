Стартовала культурная программа «Цветочного джема» — самого яркого фестиваля сезона

22 августа в столице стартует культурная программа фестиваля «Цветочный джем». Каждый день гостей ждут множество мероприятий. «ВМ» рассказывает о предстоящих событиях.

Тысячи самых ярких цветов, лучшие мировые дизайнеры — сегодня в столице самый яркий фестиваль набрал обороты. Это мероприятие проводится в формате международного конкурса ландшафтного дизайна. Но пока великие мастера соревнуются между собой, горожане отдыхают на площадях мегаполиса, как на цветочных полянах. Всего 42 дизайнерских сада разработаны 11 дизайнерами из разных стран. Оценивают композиции ведущие специалисты в области ландшафтного дизайна, в числе которых мировые знаменитости Джеймс Бассон и Питер Корн. В основе каждого проекта лежит оригинальная концепция: от русского авангарда до Шелкового пути. Для их реализации ландшафтные дизайнеры использовали 200 тысяч растений.

Например, Мэтью Чайлдс из Великобритании создал сад, расположенный у входа в Российскую государственную библиотеку. Композицию украшают голубые и белые гортензии метельчатые, дельфиниумы синие и другие растения. А другой британец, Энди Стеджен, принимал участие в обустройстве Митина.

— На московском фестивале есть образцы, похожие на те, которые я видел на других цветочных шоу, есть и те, которые сильно отличаются от ранее представленных, — говорит британский ландшафтный архитектор Энди Стеджен. — Но в любом случае фестиваль «Цветочный джем» отличным образом озеленил улицы городского центра. Прохожие останавливаются, заходят посмотреть сады, примеряют их образы на себя. Кто-то сфотографируется, другие посидят на лавочке, отдохнут, полюбуются композициями. Такое взаимодействие человека и природы помогает распространять мировые тенденции и идеи садового дизайна.

Помимо садов, в программе ближайших почти трех недель горожан и туристов ждут Дни Англии и Германии, «Цветочный бал», дизайнерский маркет, Дни кукольных театров, а также мастер-классы по ботанике и флористике, спортивные события и тематические ярмарки. Именно шоу, мастер-классы, спектакли и другой интерактив фестивалю добавляют с сегодняшнего дня. Продлится «Цветочный джем» до 8 сентября и порадует особой программой на День города.

Фестивальные площадки «Цветочного джема» открываются сегодня по всей Москве: в центре и в округах.

Главным событием «вкусной» программы «Цветочного джема» станут масштабные кулинарные соревнования: 192 участника приготовят фруктово-ягодное лакомство по авторским рецептам. Самое вкусное варенье Москвы выберут в три этапа. В общей сложности варенье будут готовить 48 часов, использовав 63 рецепта.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Немерюк, министр правительства Москвы, первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель Департамента торговли и услуг:

— Высоко оцененный в профессиональном сообществе фестиваль «Цветочный джем» успел полюбиться всем ценителям городских садов. В прошлом году для создания садов «Цветочного джема» и оформления фестивальных площадок было использовано почти 4 миллиона живых растений, а целых три проекта фестиваля стали лауреатами IX Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре. Это самая престижная профессиональная премия страны в этой области.

СПРАВКА

В рамках «Цветочного джема» пройдет конкурс цветников. Организаторы бесплатно предоставляют не только растительный материал и необходимые инструменты, но и помощь профессиональных садовников. Создать клумбы можно будет из георгинов, шалфея, овсяницы, бегонии, хризантем, газании, капусты декоративной. Все цветы адаптированы к нашим условиям, поскольку выращены в подмосковных питомниках.

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