Два эксклюзивных спектакля пройдут на московском фестивале «Цветочный джем»

Две новые интерактивные постановки «Ван Гог. Любить то, что достойно» и «Алиса в стране чудес» покажут в рамках фестиваля «Цветочный джем» в Москве. Об этом сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Режиссер Сергей Котюх подготовил постановки специально для мероприятия. Их премьеры состоятся 22 и 24 августа, в период проведения фестиваля их будут повторять.

В основу спектакля «Ван Гог. Любить то, что достойно» положено автобиографическое произведения художника Винсента Ван Гога «Письма к брату Тео». Он будет дополнен фактами из жизни Ван Гога. Организаторы отмечают, что лейтмотивом постановки станет идея смелости заниматься любимым делом вопреки всем обстоятельствам.

Актеры будут исполнять произведения на ударных и электрическом фортепиано. После спектакля зрители подключатся к действию на сцене и смогут написать картину красками холи.

Постановку покажут на площади Революции 22 августа в 17:00.

Во время спектакля «Алиса в стране чудес», который пройдет на Тверском бульваре 24 августа в 16:00, зрители повторят сказочный маршрут героини детства. Площадку поделят на шесть зон, соответствующих определенному фрагменту книги Льюиса Кэрролла. Дети и взрослые смогут принять участие в играх с Чеширским Котом, отгадать загадки актеров, научиться игре в крокет. Постановка построена так, чтобы зрители были максимально вовлечены в происходящее.

На протяжении всего фестиваля герои «Алисы в стране чудес» будут развлекать гостей интерактивными шоу, танцами, кулинарными мастер-классами.

Напомним, что ежегодный конкурс-фестиваль «Цветочный джем» стартует уже 22 августа. На 13 площадках пройдут более 110 концертов и спектаклей, а также мастер-классы, лекции и другие мероприятия.

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