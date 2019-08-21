Школьники из России и Китая поговорили на языке искусства

19 августа состоялось торжественное открытие Фестиваля детского творчества России и Китая. С участниками международного форума пообщался корреспондент «ВМ».

Последние приготовления перед торжественной церемонией. Школьники из России и Китая заняли свои места в зале. Одна из участниц фестиваля — москвичка Екатерина Жигульская — уже переоделась в концертный наряд — белое, украшенное узорами платье. Катя из театральной семьи: дедушка был режиссером, бабушка — актрисой. С юных лет она тянулась к выступлениям на сцене. Чтобы совмещать учебу и творчество, перешла в школу № 123, в 10 класс с театральным уклоном.

— На фестиваль меня пригласили после участия в конкурсе «Живая классика», — рассказала «ВМ» Екатерина. — С участниками из Китая еще не успела хорошо познакомиться, но по первым впечатлениям я поняла, что они интересные и творческие ребята. Классно, есть возможность пообщаться и чему-то у них научиться.

В составе делегации в Москву приехали 36 китайских школьников. Они в восторге от Московского Кремля, ВДНХ и Красной площади.

Ребята из России и Китая рассказывали друг другу о жизни и творчестве: где-то помогали переводчики, где-то хватало собственных лингвистических знаний.

На сцене же все границы стерлись. Участники фестиваля начали говорить на языке искусства, понятном каждому.

Открылся творческий форум танцем льва и дракона — талисманов Китая. Музыка, танцы, актерские этюды.

Творческие ребята полностью вовлечены в процесс.

— Очень волнительно выступать здесь, — поделился эмоциями школьник из Китая Ху Синьяо. — Я люблю музыку, играю на гитаре, саксофоне, часто выступаю в школе. Нас очень тепло приняли. Мы нашли новых друзей, с кем-то из ребят из России будем общаться и после фестиваля.

Подобные мероприятия играют важную роль в укреплении дружбы между странами, рассказала «ВМ» первый секретарь посольства Китайской Народной Республики в Российской Федерации Цай Хуэй.

— Наша дружба — это традиция, которая складывалась долгие годы, — отметила она. — С помощью таких событий мы формируем взаимный интерес к России и Китаю.

Участников фестиваля поздравил директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения России Андрей Емельянов. По его словам, интерес к культуре России и Китая в наших странах постоянно растет.

— Это мероприятие лишний раз подтверждает высокий уровень дружественных отношений между нашими странами, — подчеркнул Андрей Емельянов.

После московской части фестиваль продолжится в Санкт-Петербурге, куда китайские школьники отправятся в конце этой недели. Фестиваль продлится до 28 августа.

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