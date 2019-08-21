Для сбора подписей необходима грамотная команда

21 августа директор парка культуры и отдыха «Бабушкинский» и самовыдвиженец по 13-му избирательному округу Игорь Бускин рассказал корреспонденту «ВМ», как проходил процесс сбора подписей.

В этом году в предвыборной кампании участвуют 233 кандидата в депутаты Мосгордумы. Каждый самовыдвиженец должен был собрать три процента подписей.

— Игорь Владимирович, расскажите, как проходил процесс сбора подписей?

— Несмотря на то, что я всю жизнь прожил на территории Северо-Восточного административного округа процесс сбора подписей был достаточно непростым. В самом начале мы разработали план, благодаря которому удалось собрать нужное количество. Первым делом мы обошли моих знакомых, друзей, которые могли бы присоединиться к кампании.

— Как вы формировали штаб волонтеров?

— В первую очередь хочу отметить, что большинство добровольцев были местные жители, которые всегда активно участвуют в жизни районов. Некоторые из них писали в социальные сети или просто приходили к нам, узнавали, как вступить в штаб. В общей сложности к нам присоединилось более 100 человек. Среди них было много студентов и пенсионеров.

— Сколько всего удалось собрать подписей?

— На момент подачи всех документов общими усилиями мы собрали более 6 тысяч подписей. Очень важно, что мы подошли к вопросу сбора очень серьезно. Провели несколько проверок. Самую первую организовали своими силами. На протяжении нескольких дней внимательно просматривали документы, убирали те, которые вызывали сомнения. А сомнения вызывали те документы, где непонятным почерком были написаны адреса или фамилии. Такие бюллетени мы вычеркивали сразу, а те, что подошли я официально заверял у нотариуса. В общей сложности мы отдали в ТИК 5506 подписей. Из этого числа порядка сотни подписей не прошли проверку, что составляет менее 3 %. Оспаривать такой вердикт мы не стали.

— Как вы считаете, возможно, ли избежать неточностей во время сбора подписей?

— Это человеческий фактор, который, к сожалению, никуда не денешь. Не разборчивый почерк, усталость - все это безусловно сказывается на том, как заполняются данные листки. Некоторые люди пишут букву «О», как «А», а это уже ошибка. Именно поэтому так много приходится перепроверять документов.

— Почему с вашей точки зрения фальшивые подписи все возникают?

— На моем опыте такого не было. Не могу сказать, что кто-то это делал специально. Однако каждый из нас старается добиться поставленных целей. Видимо некоторые прибегли к недопустимым вариантам. Возможно, имеет место быть и факт найма недобросовестных волонтеров. Нужно уметь правильно собирать команду. Такую команду, которая тебя не подведет.

— Были какие-то трудности во время работы?

— С полной уверенностью могу сказать, что у нас процесс сбора прошел без происшествий и каких-либо проблем. Единственным нюансом была плохая погода. Во время сильного дождя не получалось устраивать пикеты. В такие дни мы по большей части занимались встречами с горожанами и поквартирным обходам.

— Как вы думаете, кому проще собрать подписи?

— По своему опыту могу сказать, что свою подпись человек поставит только за того человека, которому доверяет. Такое доверие нарабатывается годами при личном общении с жителями. Люди должны видеть твою работу на деле. Думаю неважно публичный ты человек или нет, главное, чтобы люди могли на тебя положиться.

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