Самовыдвиженцы должны ответственно собирать подписи

19 августа корреспондент «ВМ» встретилась с партнером PwC в России, директором Центра налоговой политики экономического факультета МГУ и самовыдвиженцем по 42-му округу Кириллом Никитиным и узнала, как проходил процесс сбора подписей.

Чтобы попасть в финальный этап выборов в Московскую городскую думу, самовыдвиженцам необходимо собрать определенное количество подписей граждан. По действующему законодательству, их должно быть не менее трех процентов списочного состава голосующих в избирательном округе.

– Расскажите, как проходил сбор голосов для выборов в МГД. Сколько человек работало в Вашем штабе? Сколько понадобилось времени, чтобы собрать нужное количество голосов? Как Вам удалось собрать нужное количество голосов?

– К сбору подписей я готовился заранее, с весны – собирал команду, к началу июля мы были «на низком старте». 51 человек на протяжении 25 дней занимались сбором. Кроме того, мы несколько раз встречались со сборщиками, проговаривали возможные вопросы, по биографии, по программе, отвечали на новые, которые возникали у людей в процессе. Для большинства сборщиков, это была не первая кампания. Существенная часть сборщиков – местные жители, активисты, собирали в своём доме, квартале. Часть подписей собрали на пикетах, у нас работало 8 пикетов во время сбора, места менялись, я тоже в них стоял, разговаривал с жителями. Собрали 7 204 подписи, оплатили работу сборщиков (по 200 руб. за собранную подпись – меньше других, зато вовремя и сполна, за каждую собранную, а не принятую избиркомом) из средств избирательного счёта. Параллельно проверяли на предмет разного рода недочётов. Поскольку собрали с солидным запасом (сдать нужно было 5 280, то есть 73% от собранного в нашем случае), отсеяли всё, что могло вызвать малейшие претензии избиркома. В результате, избирком забраковал всего 109 подписей (2% от сданного, при допустимой норме «брака» до 10%) – да и за эти можно было побороться. При этом – ни одной «мёртвой души». Я благодарен всем своим сборщикам – это непростой, физически и эмоционально, труд, и выполнен он был идеально.

– Как Вы считаете, проще ли собрать голоса, если всю жизнь работать с народом или «выйти» из народа? Сложно ли завоевать доверие горожан, чтобы они оставили подпись в поддержку кандидата?

– Если ты известен (артист, действующий депутат, знаменитость), то конечно это легче – и избираться, и собирать подписи. Узнаваемость – важный фактор. Особенно если она сопровождается позитивным отношением. А когда выходишь «из народа», главный фактор – аргументы. Программа, биография. Важен и твой представитель – сборщик, кто он, знают ли его в доме, дворе, квартале. Простым этот процесс не назовёшь, но при должной подготовке эту высоту можно взять, да ещё и с запасом.

– Как Вы считаете, почему были случаи, когда во время подачи документов у некоторых кандидатов находили несуществующих людей, «мертвые души» и так далее?

– Не берусь судить, могу только догадываться. Где-то, вероятно, недобросовестно поработали сборщики (умышленно или по недосмотру), где-то, возможно, подписи рисовались по устаревшим базам данных или срисовывались из других источников (вспомните, что за полгода до выборов в целом ряде мест активизировались различного рода петиции со сбором подписей, включая все те данные, что необходимы для выдвижения). А в отдельных (впрочем, крайне редких) случаях, полагаю, кандидаты и не планировали собрать качественных подписей, сдав «абы что» и надеясь пройти регистрацию «криком».

– Как избежать подобных ситуаций? И можно ли избежать ошибок во время сбора подписей?

– Полагаю, что саму процедуру сбора подписей в поддержку самовыдвиженцев и кандидатов от «малых» партий нужно менять, не изобретая велосипед, а посмотрев на чужой опыт и адаптировав его к своим реалиям (но не перестаравшись с адаптацией - как это сделано со французским по происхождению «муниципальным фильтром»).

Во-первых, сам по себе список поддержавших кандидата должен быть открытым и публиковаться («публичная петиция»). При этом один избиратель (из соответствующего округа) должен иметь право поддержать только одного кандидата уже на этапе выдвижения.

Во-вторых, единственным основанием для исключения избирателя из состава подписантов петиции может быть явное заявление избирателя о том, что он не поддерживал выдвижение кандидата. Как инициативное, так и в ответ на запрос избиркома. А поскольку список подписантов петиции публикуется, процедура проверки включается автоматически, а возможность фальсификации оснований как для включения в список (кандидатом), так и для исключения (избиркомом) - практически исчезает. Никаких графологов, никаких баз – не нужно.

В-третьих, норматив по количеству подписей, установленный в Москве, вполне может быть оставлен на том же уровне (3%) или даже увеличен (скажем, до 5%) - но только в расчёте от числа жителей, принявших участие в предыдущих выборах, а НЕ от числа зарегистрированных избирателей. Собрать 5 000 подписей на выборах в МГД - это целый проект (как показывает практика, выполнимый, и притом небесполезный с точки зрения агитации, но одновременно - изматывающий и отвлекающий гигантские ресурсы) - в то время как сбор 1 000 – 1 700 подписей (3-5% от числа голосовавших в округе на прошлых выборах в МГД) - вполне разумная планка, с учётом явки в пределах 30-35 тыс. избирателей на округ.

В-четвёртых, в качестве альтернативы (не «вместо», а ещё один из вариантов, наряду с поддержкой крупной партии и публичной петицией) сбору подписей избирателей может быть использован сбор подписей (из соответствующего округа) муниципальных депутатов. Например, по одному из каждого из муниципальных округов, вошедших в состав округа - в случае МГД.

Ну и, наконец, в-пятых, мы с вами живем уже в 2019 году. С ниточками и иголочками (которыми нужно прошить листы с подписями перед подачей в избирком) пора «завязывать», а вот сбор подписей через онлайн платформы (с авторизацией через портал государственных услуг) - очевидное дополнение к их сбору в офлайне, и доверять ему, такому страшному и неизвестному, а потому непонятному, можно не в меньшей мере, чем КОИБам на избирательных участках и ГАС «Выборы» в избиркомах.

– Это первые Ваши выборы в МГД?

– Да. В 2004 году попытался выдвинуть свою кандидатуру на выборах в муниципальное собрание Красносельского района, но до регистрации не дошёл – неправильно, по мнению избиркома, оформил подписные листы (в них был впечатан год подписи, который якобы нужно было вносить от руки вместе с днём и месяцем). В 2012-м и 2017-м годах помогал организовать кампанию другому кандидату на муниципальных выборах (оба раза успешно). В 2014-м думал пойти на выборы в МГД, но сопоставив шансы и затраты, решил отложить. А в этот раз лучше подготовился, заблаговременно, и решился. Пока – вполне успешно, но время покажет. В любом случае, кампания – бесценный опыт, знакомство с людьми, и с каждым днём ощущение уверенности в правильности выбора растёт.

– С какими трудностями Вы столкнулись во время сбора подписей?

– Трудности были, самые разные, как у всех, кто добросовестно выполнял эти в целом нелепые требования. Где-то бдительные консьержи и просто жители нас не пускали в дома, где-то начинали вступать в изматывающие политические дискуссии, пару раз наши пикеты были парализованы действиями излишне рьяных сотрудников полиции, придиравшихся к запятым в уведомлениях на пикет. Во многих кварталах квартиры целыми этажами сданы в аренду, прописанных в районе в принципе почти не осталось.

Не обошлось и без курьёзных провокаций со стороны конкурентов: в первый день пикетной программы в Раменках наша конкурентка, незаметно включив видеозапись на телефоне, попыталась «развести» молодого пикетчика наводящими вопросами на признание, что его якобы заставило участвовать в пикете руководство вуза (к которому тот вообще не имеет никакого отношения), а тот, постеснявшись сказать молодой красивой интриганке, что он тут вообще-то работает, зарабатывает деньги, растерялся и подтвердил «смелую догадку» нашей незадачливой конкурентки («лишь бы отвязалась»). А ближе к концу сбора произошёл и куда более серьёзный неприятный инцидент – на двух пикетчиков, юношу и заступившуюся за него девушку, всё в тех же Раменках накинулись с кулаками двое подвыпивших, но при этом политически подкованных, хулиганов, попутно выражавших своё нелестное мнение о «неправильном» кандидате. Обошлось разбитой губой и парой царапин, но меры безопасности пришлось усилить.

И всё же перечисленное – скорее исключения, а главная трудность – в том, что москвичи устали от политики, от кандидатов, которые появляются на период выборов и исчезают, избравшись, на 5 лет, от продавцов счётчиков и проверщиков газа – и просто не открывают двери. И их можно понять. Буду стараться не обмануть их доверие.

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