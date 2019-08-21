Тестирование прошло без сбоев

21 августа в Общественной палате города Москвы прошло третье тестирование системы электронного голосования. В рамках эксперимента, который длился 12 часов, сбоев зафиксировано не было.

Днем явка на третье тестирование электронного голосования составила 35,5 процента.

— В 1-м округе — 34 процента, в 10-м округе — 36 процентов, а в округе № 30 явка пока 38 процентов, — рассказал заместитель руководителя столичного Департамента информационных технологий Артем Костырко.

Он добавил, что после проведения тестирования специалисты займутся доработкой системы, так как были выявлены мелкие недочеты. К примеру, для некоторых пользователей кнопки для голосования оказались слишком маленькими.

— Семнадцать дней осталось до голосования. В срок, конечно, уложимся при любом раскладе, — подчеркнул Артем Костырко.

В рамках тестирования горожанам предложили проголосовать за необходимые объекты инфраструктуры, круглосуточные сервисы и различные центры развития для детей и подростков. Участие в эксперименте приняли москвичи, которые подали заявку на участие в электронных выборах в период с 12 по 21 августа.

К слову, во время третьего тестирования горожанам впервые представили полноценный интерфейс наблюдателей. Именно он будет использоваться на выборах 8 сентября.

Также в ходе эксперимента были отработаны условия аварийного отключения системы. Оно запланировано произошло на одном из избирательных участков. Так специалисты смогли проверить сохранность данных во время непредвиденных обстоятельств.

В прошлом месяце уже проводилось два тестирования системы. Они прошли без значительных сбоев. Так, например, 11 июля столичные студенты выбирали лучшего председателя студенческого совета города. Второе тестирование состоялось 23 июля — тогда проголосовали 3377 москвичей.

В каждом избирательном округе, в котором проводится эксперимент, сформировано по одной участковой избирательной комиссии. Она будет обеспечивать дистанционное электронное голосование.

— В комиссии вошли по 11 человек с правом решающего голоса. Также назначены председатели, заместители и секретари. Все эти люди специально приехали на третий тест электронного голосования. Они являются штатными участниками тестирования, — пояснил заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов.

По его словам, третий этап тестирования, вероятнее всего, последний. Напомним, единый день голосования назначен на 8 сентября. Сделать свой выбор смогут москвичи старше 18 лет.

Электронное голосование за кандидатов в депутаты Мосгордумы впервые пройдут в столице в трех избирательных округах — № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное).

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