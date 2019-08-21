Названы курорты, где чаще всего травятся туристы
Стали известны курортные города, в которых чаще всего травятся туристы во время отдыха. Соответствующий список представили аналитическая компания Sick Holiday и лаборатория YorkTest.
Рейтинг возглавил египетский город Хургада. В период с 2017 по 2018 год здесь было зарегистрировано 380 случаев пищевого отравления. Следом расположился район Пунта-Кана на востоке Доминиканской Республики. Там из-за отравления пострадали 211 человек. Тройку замкнула туристическая зона на побережье Карибского моря в Мексике Ривьера-Майя, где заболели 182 человека.
Также в список вошли турецкая Анталья (108), мексиканский Канкун (95), острова в Кабо-Верде Боа-Вишта (84) и Сал (68), Марракеш в Марокко (83), а также испанские Майорка (66) и Бенидорм (62), пишет газета Daily Mail.
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